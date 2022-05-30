В Україні працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда експертів. У планах — створити офіс

В Україні наразі працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда експертів і слідчих, які проводять незалежне розслідування російських злочинів.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Вони безпосередньо на місцях воєнних злочинів збирають докази для початку процесу притягнення до відповідальності на міжнародній арені правосуддя.