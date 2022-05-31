Американський посол Бріджит Брінк відвідала аеродром у Гостомелі

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк під час першої поїздки за межі Києва відвідала аеродром у Гостомелі.

«Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки — разом із Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва», — зазначила Брінк.