Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Новий посол США Бріджит Брінк прибула до Києва.
«Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди заради підтримки України», — написала вона в Twitter.
До цього Брінк обіймала посаду посла Сполучених Штатів у Словаччині, працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, координувала питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом. Також Брінк була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті та Тбілісі, директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу у Раді національної безпеки. Крім цього, вона працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи.
- 6 травня 2019 року стало відомо, що посол США в Україні Марі Йованович завершує роботу. Вона терміново відбула до Вашингтону для консультацій. Йованович свідчила Конгресу в розслідуванні про можливий імпічмент тодішнього президента США Дональда Трампа. Відтоді і до моменту призначення Брік в Україні не було американського посла, була тимчасова повірена у справах США Крістін Квін.