Лондонська фондова біржа більше не торгуватиме акціями «Газпрома»

Лондонська фондова біржа повідомила у вівторок, що скасувала допуск до торгів цінним паперам російської енергетичної компанії «Газпром» на вимогу компанії.

Про це пише Reuters.

Раніше цього місяця «Газпром» повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.

Очікувалося, що рішення набуде чинності 31 травня.