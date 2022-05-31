Прикордонники спіймали організатора незаконного переміщення чоловіків призовного віку за кордон: відправляв до Молдови за $9 000

Прикордонники викрили організатора незаконного переміщення чоловіків призовного віку через держкордон, повідомили в Держприкордонслужбі.

Охоронці кордону встановили, що мешканець Київщини «гарантував» потенційним призовникам безперешкодне потрапляння до Молдови за $9 000.

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі слідчими Національної поліції спіймали зловмисника під час отримання частини оплати за «послугу» — $4 500.

Чоловіку оголошено про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон.