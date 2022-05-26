Кабмін дозволив виїжджати за кордон спортсменам і тренерам

Уряд помʼякшив обмеження щодо виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон.
Про це ідеться на офіційному сайті Кабміну.
Під час воєнного стану залишати Україну зможуть такі категорії чоловіків:
- Спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують, зокрема, організаційний, науково-методичний, медичний супровід, антидопінговий контроль за спортсменами, які входять до складу національних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
- Тренери, які входять до складу національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
- Спортсмени, які включені до національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.
Вони зможуть перебувати за кордоном протягом одного місяця.
Також це помʼякшення торкнулося далекобійників і водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, і залізничників, які забезпечують роботу залізниць.
- Воєнний стан в Україні продовжили на 90 днів — до 23 серпня.