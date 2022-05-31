Фракція «Опозиційна платформа — За життя» припинила існування в Чернігівській міськраді

Депутатська фракція політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» припинила свою діяльність у Чернігівській міській раді.

Про це повідомляє міська рада.

Заяву про припинення діяльності фракції подав її голова Віктор Сехін під час позачергового засідання сесії 31 травня. Свою діяльність її члени продовжать як позафракційні.

20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф. Серед цих партій є «Опозиційна платформа — За життя» та Партія Шарія. 14 квітня у Верховній Раді призупинили діяльність фракції ОПзЖ