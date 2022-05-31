Bloomberg підрахував, скільки росія втратить прибутку від нафтового ембарго ЄС

Американське видання Bloomberg підрахувало, скільки росія втратить через часткове нафтове ембарго від Європейського Союзу.

Так, путін може втратити близько $10 мільярдів на рік прибутку від експорту нафти — це тому, що росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою до Азії, де вона вже переходить із рук в руки приблизно на $34 долари за барель дешевше, ніж ціна фʼючерсів на нафту марки Brent. А якби у ЄС підтримали санкцію, яка забороняє імпорт нафти нафтопроводом «Дружба», то росія втратила б ще $12 мільярдів.

Разом з тим росія продовжить заробляти близько $6 мільярдів на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки газопроводу «Дружба».

Видання також пише із посиланням на джерела, що у ЄС все ж видалили з останньої версії санкцій заборону росіянам купувати нерухомість на території Євросоюзу — після тиску з боку Кіпру.

Минулого року росія через «Дружбу» постачала у Європу близько 720 тисяч барелів сирої нафти на день. Для порівняння, обсяги перевезення нафти морем становлять 1,57 млн ​​барелів на день — із балтійських, чорноморських та арктичних портів.