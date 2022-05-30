Президент Зеленський: Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно тяжкою

Ситуація на Донецькому та Луганському напрямку залишається в цілому надзвичайно тяжкою, російська армія намагається точково зібрати свої переважаючі сили для більшого тиску на українських військових.

Про це у вечірньому зверненні 30 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на Донбасі зараз зібрано максимум бойової потужності армії росії. Міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка та інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями на цьому напрямку.

Незадовго до цього відеозвернення командування Обʼєднаних сил повідомило, що протягом доби 30 травня українські військові на Донецькому та Луганському напрямку відбили вісім атак російських окупантів, ще на двох локаціях тривають бої.