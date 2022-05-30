На Донбасі українські військові відбили 8 атак росіян, ще на двох локаціях тривають бої

Протягом доби 30 травня українські військові на Донецькому та Луганському напрямку відбили вісім атак російських окупантів, ще на двох локаціях тривають бої.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Оперативних сил.

Українські військові знищили наступну російську техніку: