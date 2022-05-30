Дружини та матері захисників «Азовсталі» створюють громадську організацію «Жінки зі сталі». До неї можуть долучитися всі охочі, повідомили в Маріупольській міськраді.
Серед ключових напрямів діяльності — сприяння створенню гідних умов для полонених. Зокрема, планують працювати над вирішенням гуманітарних питань та громадським контролем за додержанням прав, відповідно до Женевських конвенцій.
«Наша робота буде йти в чіткій координації з органами української влади, міжнародними правозахисними організаціями та країнами-союзниками України. Все заради якнайшвидшого повернення наших синів, братів та чоловіків додому, а також дотриманням їхніх прав», — заявили організатори.
- 25 травня дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка Катерина повідомила, що бійців полку утримують у задовільних умовах. Водночас невідомо, чи міг командир полку вільно говорити під час спілкування.
- 17 травня Міністерство оборони України підтвердило, що ввечері 16 травня розпочався процес вивезення українських військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Першими виїхали понад 250 бійців.
- Спікер держдуми рф володін назвав українських військових з «Азовсталі» «воєнними злочинцями» і заявив, що вони не мають підлягати обміну.
- 19 травня співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь» і перебувають в окупованій Оленівці Донецької області. Візит мав конфіденційний характер, подробиці про умови утримання українських захисників не розголошують.