У держдумі росії хочуть заборонити видачу Україні захисників Маріуполя

Спікер держдуми росії володін назвав українських військових, які були евакуйовані з маріупольського заводу «Азовсталь», «воєнними злочинцями» і заявив, що вони не мають підлягати обміну.

Про це він заявив на засіданні.

Отже, володін підтримав пропозицію іншого депутата, анатолія вассермана, і доручив підготувати протокольне доручення про «заборону обміну нацистських злочинців». «Це воєнні злочинці, і ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом», — заявив він.

Депутат держдуми слуцький заявив про необхідність «зняти мораторій на смертну кару для нацистських злочинців».

Напередодні Міністерство оборони України підтвердило, що ввечері розпочався процес вивезення українських військових з маріупольського заводу «Азовсталь». Загалом вивезли 264 бійців: 53 важкопоранених бійців вивезли до лікарні в окупованому Новоазовську, ще 211 військових відправили до окупованого населеного пункту Оленівка, звідки потім їх відправлять на обмін.