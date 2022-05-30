На Старокримському кладовищі Маріуполя зʼявилося 25 нових братських могил

На Старокримському кладовищі впродовж місяця зʼявилося 25 нових траншей, у яких поховані люди.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

За інформацією мерії, всього з середини квітня окупанти поховали у братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців — біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Тіла вкладають у кілька шарів, а потім «маскують» табличками як індивідуальні поховання.

Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та у тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

«Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації», — наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.