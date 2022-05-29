«Брехливі наративи про блокаду моря». Британія відреагувала на умови росії щодо вивозу українського зерна з портів

Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на заяви заступника міністра закордонних справ рф андрія руденка, який казав, що росія готова дати гуманітарний коридор у Чорному морі для експорту українського зерна за умови послаблення санкцій і розміновування території навколо Одеси.
Так, британці заявляють, що росія просуває альтернативні брехливі наративи про блокаду Чорного моря, щоб аудиторії було складніше розуміти ситуацію і аби перекласти свою відповідальність за кризу на Захід. Такий підхід до справи британська розвідка називає «стратегією комунікації рф».
- 25 травня руденко заявив, що росія може допомогти вирішенню потенційної продовольчої кризи та надати безпечний коридор у Чорному морі для вивезення зерна, якщо з неї знімуть санкції, накладені, зокрема, на російський експорт та фінансові операції. Також руденко заявив, що потрібно, аби Україна розмінувала територію навколо Одеського порту (її замінували, аби туди не висадився російський десант).