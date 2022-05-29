Bloomberg: Єврокомісія пропонує видалити з шостого пакету санкцій нафтопровід «Дружба»

Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакету санкцій проти рф. З проєкту ембарго пропонують виключити нафтопровід «Дружба» (через позицію Угорщини) і заборонити морське транспортування нафти з росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані у цьому питанні.

«Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, його збудували для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від росії до білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Чехія, Словаччина й Угорщина). Угорщина ж і висунула умову, за якої вона підтримає шостий пакет санкцій: запропонувала звільнити від обмежень трубопровід «Дружба», а також надати їй додатковий час для пошуку технічного рішення, яке задовольняє енергетичні потреби країни. Це також дозволить вирішити проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, включаючи Словаччину та Чехію.