Британія виступає за передачу Україні новітніх ракетних систем залпового вогню

Премʼєр-мінстр Британії Борис Джонсон заявив, що президенту рф володимиру путіну взагалі не можна довіряти.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

«Як можна впоратися з крокодилом, коли він у процесі поїдання вашої лівої ноги? Цьому чоловіку [путіну] зовсім не можна довіряти», — відповів Джонсон на запитання про перспективу переговорів з путіним.

За словами очільника британського уряду, нині світ має сконцентрувати свою увагу на постачанні Україні реактивних систем залпового вогню, що дозволить армії захиститися від російської артилерії.

«Життєво необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовій сфері», — наголосив він.