Британська розвідка: росія не відмовилась від планів захопити південь України

Окупаційні війська росії не відмовились від планів захопити південну частину України. На цей напрямок перекинули 50-річні танки Т-62, які будуть особливо вразливі до протитанкової зброї.
Про це ідеться в щоденному звіті британської розвідки.
Російські сухопутні війська намагаються оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині, а нещодавно окупанти захопили кілька сіл на північний захід від Попасної.
Однак Україна зберігає контроль над кількома оборонними секторами, не даючи росії повністю захопити Луганську область.
- Попри досягнення незначних успіхів у боях на сході України, росіяни діють повільно, втрачають багато сил і переходять до створення третьої лінії оборони. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).