Британська розвідка: росія не відмовилась від планів захопити південь України

Окупаційні війська росії не відмовились від планів захопити південну частину України. На цей напрямок перекинули 50-річні танки Т-62, які будуть особливо вразливі до протитанкової зброї.

Про це ідеться в щоденному звіті британської розвідки.

Російські сухопутні війська намагаються оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині, а нещодавно окупанти захопили кілька сіл на північний захід від Попасної.

Однак Україна зберігає контроль над кількома оборонними секторами, не даючи росії повністю захопити Луганську область.