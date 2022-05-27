Окупанти досягли певного прогресу на сході України, хоча українська оборона залишається ефективною

Попри досягнення незначних успіхів у боях на сході України, російські сили діють повільно, втрачають багато сил і переходять до створення третьої лінії оборони.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що за минулий тиждень російські війська кілька разів досягли успіху, але їхні наступальні операції залишаються повільними.

«Російські війська сильно деградують і намагатимуться компенсувати подальші втрати», — йдеться в повідомленні.

Упродовж останніх кількох днів російські війська досягли прогресу в запеклих боях на сході України, «хоча українська оборона в цілому залишається ефективною». Зараз росіяни захопили контроль над понад 95% Луганської області та, ймовірно, надалі намагатимуться повністю оточити район Сєвєродонецьк — Лисичанськ найближчими днями.

В ISW додають, що російські війська продовжували наполегливо просуватися на південь і захід від Попасної до Бахмуту, але темпи просування росіян при наближенні до самого міста знизяться.