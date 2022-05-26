Поблизу Зміїного помітили український катер, який росія захопила в Бердянську. Його можуть використати для провокацій

Неподалік острова Зміїний виявили один з українських малих броньованих артилерійських катерів, який окупанти захопили в Бердянську на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях з обстрілом іноземних цивільних суден або, можливо, прибережних районів як України, так і інших держав Чорноморського регіону», — припускає командування.

ОК «Південь» додає, що російське корабельне угруповання в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство і роботу українських портів, загрози ракетних ударів і висадки десанту зберігаються.