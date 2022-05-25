Українська розвідка: росія використала 60% запасів високоточної зброї

«Якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. За деякими видами, навіть більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги щодо того порогового рівня, який необхідно тримати у військах, і щодо тих самих «Іскандерів» цей пороговий рівень майже настав», — сказав Скібіцький.

Розвідник каже, що спершу обстріли росії були хаотичними, але тепер ситуація змінилася.

«Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по обʼєкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається обʼєкт, ціль, це від 8 до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у рф на граничному рівні», — наголосив Скібіцький.