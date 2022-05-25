СБУ викликала на допит Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова й Арсена Авакова

СБУ на допит у «вугільній справі» віктора медведчука викликала експремʼєр-міністра Арсенія Яценюка, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова і колишнього очільника МВС Арсена Авакова.

Повістки, оприлюднені на сайті СБУ, свідчать, що вони мали зʼявитися до слідчого 19 травня.

Як повідомила «Бабелю» прессекретар Яценюка Ольга Лаппо, він уже тричі раніше був на допиті в цій справі. Про новий допит інформації поки немає.

Справа стосується організації незаконних схем поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, отже, загалом проросійських терористів профінансували на суму понад 200 мільйонів гривень.