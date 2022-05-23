МОЗ розробило памʼятку із симптомами гепатитів невідомого походження у дітей

Міністерство охорони здоровʼя України на тлі того, що у світі фіксують випадки гепатиту невідомого походження серед дітей віком від 1 місяця до 16 років, розробило памʼятку для батьків, якщо у дитини зʼявились ознаки ураження печінки.

Міністерство охорони здоров'я України

Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження. Серед них — 14 летальних випадків у чотирьох країнах: Ірландії, Індонезії, Палестині та США.

МОЗ наголошує, проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені. Відомо, що:

міжнародні поїздки чи зв’язки з громадянами інших країн не є факторами, які могли вплинути на розвиток захворювання;

віруси гепатиту A, B, C, E і D не пов’язані із виникненням гепатиту невідомого походження.

Тим часом світом шириться мавпяча віспа — це рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися цією хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Разом із тим між людьми хвороба дуже рідко поширюється і переноситься легко. Мавпяча віспа характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж, її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.