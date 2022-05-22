У Київській області поліція виявила тіла ще двох убитих окупантами мирних жителів

Слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті російськими окупантами в Бучанському районі.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Правоохоронці встановили, що в кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.
- Поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1 290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.