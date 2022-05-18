На Київщині вже виявили тіла 1 288 мирних жителів, убитих росіянами

У Київській області станом на 18 травня виявили тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
«На сьогодні є 1 288 тіл загиблих людей. Наголошую: цивільних! Більшість із них застрелили з автоматичної зброї», — сказав він. Нєбитов додав, що правоохоронці продовжують виявляти місця поховань убитих людей, обстежуючи територію, яка була окупована ворогом.
- Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало відео, на якому показано «дорогу смерті» між селами Мотижин та Ясногородка на Київщині. Там знайшли тіла 37 цивільних, які загинули від рук російських військових.
- На територію Київської області російські війська зайшли в перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого. Вони окупували Бучу, Ірпінь, Гостомель і навколишні села. З перших чисел березня окупанти почали вбивати місцевих жителів. Першого квітня українська армія увійшла до Бучі. За добу з вулиць почали прибирати тіла вбитих. Трохи згодом, 5 квітня, почали ексгумувати трупи з братських могил, які влаштували російські солдати. На кінець квітня на Київщині нарахували 1 187 убитих російськими солдатами українців, з них 1 080 — у Бучанському районі.