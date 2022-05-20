В Енергодарі пожежники вийшли на протест проти окупантів рф. Рятувальників росіяни побили, а їхню техніку пошкодили

В Енергодарі пожежники вийшли на протест проти російських окупантів, які викрали начальника їхньої частини Віталія Трояна.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Рятувальники вишикувалися поряд із пожежною технікою та увімкнули сирени.

Згодом російські загарбники застосували до протестантів силу. Мер повідомив, що окупанти бʼють людей та пошкоджують пожежно-рятувальну техніку.