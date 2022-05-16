Запорізька ОВА: Окупанти готують Енергодар до «референдуму»

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що росіяни почали готувати окуповане місто Енергодар до так званого референдуму. Окупанти хочуть створити картинку, що місцеві нібито хочуть в росію.

Про це Запорізька ОВА написала у своєму Telegram-каналі.

«Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму. Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до росії, й остаточно долучити Запорізьку АЕС до «Росатому», аби знищити енергетичну систему України», — зазначають там.

У Запорізькій ОВА розповіли, що в місті росіяни ходили по квартирах і викрадали чоловіків. Наразі відомо про шістьох викрадених. Також навколо міста російські війська риють окопи та будують укріплення.