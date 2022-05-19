У Києві ціни в маршрутках зростуть до 15 гривень

У Києві приватні перевізники планують з 21 травня підняти ціни до 15 гривень. Це зумовлено високою вартістю палива.

Про це в коментарі «Сегодня» розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

«Проїзд подорожчає майже в усіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7—8 коротких маршрутах проїзд коштуватиме 12 гривень», — пояснив він.

Крім палива, подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали. За словами Мойсеєнка, людей стало менше, тому собівартість поїздки значно зросла.

Водночас у маршрутках «Київпастрансу» ціна залишиться без змін — 10 гривень. Поки що місто виплачує дотації комунальному транспорту, щоб не підвищувати ціни.