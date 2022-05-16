У Києві відновили плату за проїзд у комунальному транспорті

У Києві з 16 травня відновилася оплата за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.

Про це повідомила Київміськадміністрація.

«Таке рішення місто ухвалило у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни, тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту», — зазначили в КМДА.

Там додали, що для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств.

Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий». Ціна не зросла — 8 грн за одноразовий проїзд.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 06:00 до 22:00. Поїзди рухаються:

на « червоній » лінії — від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

» лінії — від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»; на « синій » лінії — від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

» лінії — від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»; на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота» — «Театральна»; «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту». Без зупинки поїзди йдуть повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк». Відновила роботу станція метро «Кловська». Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях інтервал становить 5—7 хвилин у години пік, 10—15 хвилин в інший час.

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

Подовжено роботу наземного громадського транспорту — відсьогодні він працює з 06:00 до 22:30. Перелік актуальних маршрутів доступний за цим посиланням.