Суд надав дозвіл на арешт Януковича за допомогу з незаконним перетином держкордону

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про незаконний перетин держкордону. Його підозрюють в тому, що він допоміг перейти кордон між росією та Україною 20 особам.

Про це пише Офіс генпрокурора у своєму Telegram-каналі.

«За участі прокурорів Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України, який підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Януковича підозрюють в тому, що він разом зі співробітниками УДО та росіянами 23 лютого 2014 року допоміг щонайменше 20 особам дістатися із села Урзуф Донецької області до рф трьома гелікоптерами російської армії. Усі вони долетіли до російського міста Анапа.