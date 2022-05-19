Суд надав дозвіл на арешт Януковича за допомогу з незаконним перетином держкордону

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про незаконний перетин держкордону. Його підозрюють в тому, що він допоміг перейти кордон між росією та Україною 20 особам.
Про це пише Офіс генпрокурора у своєму Telegram-каналі.
«За участі прокурорів Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України, який підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)», — йдеться в повідомленні.
Януковича підозрюють в тому, що він разом зі співробітниками УДО та росіянами 23 лютого 2014 року допоміг щонайменше 20 особам дістатися із села Урзуф Донецької області до рф трьома гелікоптерами російської армії. Усі вони долетіли до російського міста Анапа.
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- 5 листопада Державне бюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу, якому дали 13 років вʼязниці, про нову підозру як керівнику організованої злочинної групи.
- Щодо експрезидента відкрито ще низку проваджень. Ідеться про узурпацію влади, держзраду у справі «Харківських угод», заволодіння урочищем «Межигірʼя»,комплексом будівель у Пущі-Водиці та лісомисливським господарством у селі Сухолуччя, фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», отримання хабаря від друкарні «Новий світ» і про накази правоохоронцям розігнати учасників Революції гідності.