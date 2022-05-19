Війська рф обстріляли Лиманську громаду на Донеччині — загинули 7 жителів

Російські окупанти напередодні обстріляли місто Лиман в Донецькій області, унаслідок чого загинули 7 людей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Загарбники вели вогонь з артилерії, обстрілюючи Лиман, селище Дробишеве та село Ярова Лиманської громади. Загинуло 7 місцевих мешканців, серед них дитина, ще 7 людей отримали осколкові поранення.

Окрім цього, внаслідок атак пошкоджено понад 20 будинків, а також магазини, будівлі місцевих закладів освіти, лікарні та суду.