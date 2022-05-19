У Сєвєродонецьку від обстрілів окупантів загинули 4 людини

Унаслідок обстрілів Сєвєродонецька (Луганська область) загинули чотири людини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, минулої доби військові рф продовжували обстрілювати Луганщину, зокрема, і з авіації. Сєвєродонецьк обстрілювали від самого ранку. Подекуди через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця пожеж по дві години. Пошкоджено щонайменше 8 будинків, деякі з них палали — окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули чотири людини, поранені ще троє. Усі — зранку, у старих районах міста.