Комітет Сенату США затвердив кандидатуру нового посла в Україні

Комітет Сенату США з міжнародних відносин затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті комітету.

«Комітет Сенату США з міжнародних відносин офіційно схвалює Бріджіт Брінк на посаду посла в Україні, посилаючи потужний сигнал: підтримка США для України тільки зростає. Із нетерпінням чекаємо на її швидке затвердження повним складом Сенату найближчими днями», — йдеться в повідомленні.