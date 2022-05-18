Події 18 травня в огляді «Бабеля»: Маріуполю та Азовському морю загрожує гуманітарна катастрофа, ЗСУ наступають на Харківщині

Напередодні Повітряні сили та ППО уразили 15 російських цілей: 11 безпілотників і чотири крилаті ракети. Російські військові випустили ракети по Дніпру, унаслідок обстрілу поранена одна жінка. Сєвєродонецьк окупанти за добу обстріляли 15 разів, руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок. Уночі росіяни з «Градів» обстріляли село в Сумській області з боку російського населеного пункту Понурі.

Українські військові звільнили Дементіївку Харківської області. Загалом на Харківському напрямку основні зусилля росіян зараз зосереджені на тому, щоб утримати свої позиції, але вони також намагаються контратакувати, аби відновити втрачені. Так, російська армія наступає у напрямку села Тернова, бойові дії тривають.

Ватажок «днр» пушилін заявив, що знесе завод «Азовсталь», а на його місці облаштує паркову зону. Крім того, окупанти обіцяють відновити водопостачання в місті. Але ці спроби можуть призвести до справжньої екологічної катастрофи. Про це попередили в Маріупольській міськраді. Без повноцінної системи водовідведення та очистки стоків водопостачання міста не може нормально працювати. Виникне масовий неорганізований вилив каналізаційних вод на вулиці міста, що спричинить поширення інфекційних захворювань серед населення. За попередніми оцінками, повноцінне відновлення водопостачання в місті може зайняти понад рік. Вартість сягне щонайменше $700 мільйонів.

У Маріуполі концентрований розчин сірководню міг потрапити до Азовського моря через бомбардування заводу «Азовсталь». Витік цієї рідини повністю знищить флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала факти про страти та катування українців під час російської окупації в Київській та Чернігівській областях. Ідеться про злочини, скоєні в 17 селах і невеликих містах Київської та Чернігівської областей. Станом на 18 травня в Київській області знайшли тіла 1 288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.

США не планують продовжувати спеціальний дозвіл для росії обслуговувати свої зовнішні борги у доларах. Дія цього дозволу закінчується 25 травня. Завершення цього спецдозволу не дозволить росії проводити виплати за своїми боргами, оскільки через санкції міжнародні банки не прийматимуть платежі. Це призведе до фактичного дефолту росії.

Литва, Латвія, Естонія та Польща просять НАТО розширити військову присутність на своїх територіях та ввести по 20 тисяч військових, тому що росія може швидко згрупувати військові сили проти східного кордону НАТО та протистояти Альянсу короткою війною. Водночас деякі країни, зокрема Франція та Італія, поки налаштовані скептично.

Європейський Союз має намір очолити зусилля, спрямовані на реконструкцію післявоєнної України. Європейська комісія представила новий механізм під назвою Rebuild Ukraine. Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір надати Україні 2022 року нову макрофінансову допомогу до €9 мільярдів. За її словами, ці кошти виділять на короткострокову перспективу для «наявних потреб, щоб підтримати уряд і державний бюджет».