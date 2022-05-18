Єврокомісія планує виділити Україні до €9 мільярдів цього року і готує план відновлення країни

Європейська комісія планує цього року виділити Україні до €9 мільярдів макрофінансової допомоги.

Про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми й надалі будемо поруч з Україною — протягом усієї цієї війни та коли вона почне відбудову. Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні до €9 мільярдів у 2022 році», — заявила вона.

Крім того, фон дер Ляєн заявила про створення «платформи відбудови» на чолі з Україною і Єврокомісією. До неї долучаться країни ЄС, міжнародні донори, фінансові установи та інші партнери.

У середу видання Bloomberg повідомило, що Єврокомісія пропонує фінансовий пакет у координації із союзниками та іншими організаціями, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету України у розмірі $15 мільярдів протягом наступних трьох місяців. Комісія запропонує Києву кредити на суму €7—9 мільярдів для фінансування невідкладних законопроєктів уряду як частину пакету, що обговорюється. Згідно з проєктом пропозиції, країни-члени запропонують нові гарантії, які дозволять блоку пропонувати довгострокові позики, а гранти з бюджету ЄС субсидуватимуть відсотки.

У рамках цієї ініціативи ЄС буде досліджувати, як використовуються конфісковані активи росіян, які потрапили під санкції після початку війни в Україні.