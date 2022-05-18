Bloomberg: ЄС планує залучити конфісковані активи російських олігархів для відновлення України

Європейський Союз розглядає можливість залучити активи, вилучені у підсанкційних росіян, для фінансування відбудови України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із документом, який опинився в розпорядженні журналістів Bloomberg, виконавчий орган ЄС пропонує фінансовий пакет у координації із союзниками та іншими організаціями, щоб допомогти покрити фінансовий розрив України у розмірі $15 мільярдів протягом наступних трьох місяців. Комісія запропонує Києву кредити на суму €7—9 мільярдів для фінансування невідкладних законопроєктів уряду як частину пакету, що обговорюється. Згідно з проєктом пропозиції, країни-члени запропонують нові гарантії, які дозволять блоку пропонувати довгострокові позички, а гранти з бюджету ЄС субсидуватимуть відсотки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив колегам з ЄС, що проєкт реконструкції може коштувати трильйон євро.

Для довгострокової реконструкції комісія запропонує створити програму RebuildUkraine.

У рамках цієї ініціативи ЄС буде досліджувати, як використовуються конфісковані активи росіян, які потрапили під санкції після початку війни в Україні. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив в інтервʼю кільком європейським виданням, що Берлін готовий розглянути арешт резервів російського центрального банку за кордоном і використати ці гроші для відбудови України.