Конгрес США схвалив законопроєкт, який дозволяє використати російські активи для допомоги Україні

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, який дозволяє використати пов’язані з росією активи для допомоги Україні. Законопроєкт HR 6930 стосується активів, які вилучили у російських олігархів та юридичних осіб.

The New York Times пише, що за цим законом конфісковане майно або те, яке підпадає під санкції, можна перепродати. Отримані кошти спрямують на відбудову України, гуманітарну та військову допомогу та допомогу українським біженцям в інших країнах.

Наразі закон стосується активів вартістю від $2 мільйонів, зокрема власності російських енергетичних кампаній.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що цей закон рамковий і не встановлює механізми, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим важливими кроком до майбутньої конфіскації російських активів на користь України.

Щоб документ набув чинності, його має ухвалити Сенат і підписати президент США.