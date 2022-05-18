Президент білорусі лукашенко дозволив смертну кару за «замах на тероризм»

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко підписав закон, який дозволяє засуджувати до смертної кари за «замах на тероризм».

Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

Палата представників проголосувала за відповідні поправки до законопроєкту 27 квітня. Внесення таких поправок повʼязували з діяльністю «рейкових партизан» у білорусі.

Білоруський Гельсінський комітет, правозахисний центр «Вясна» та громадська кампанія «Правозахисники проти смертної кари» виступили зі спільним зверненням щодо цього законопроєкту.

Вони заявили, що розширення застосування смертної кари у білорусі є критично неприпустимим, і зазначили, що така норма може бути використана у країні для політичного тиску.