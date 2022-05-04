Парламент білорусі схвалив смертну кару за «замах на тероризм»

Білоруський парламент схвалив запровадження смертної кари за замах на «міжнародний тероризм» і на вбивство державних чи громадських діячів.

Про це повідомляє держагенція БелТА.

Поправки внесли на тлі численних повідомлень про начебто атаки прихильників опозиції на обʼєкти інфраструктури, зокрема на залізницю, якою російські війська переправляють техніку до кордонів України.

Як повідомляє «Радіо Свобода», станом на кінець квітня було відомо про понад 60 білорусів, затриманих з 24 лютого за підозрою у блокуванні залізниці. Щонайменше в одному випадку було порушено справу про тероризм.