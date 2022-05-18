Канада заборонила вʼїзд путіну та ще приблизно тисячі росіян

Канада заборонила вʼїзд для приблизно тисячі громадян росії, які потрапили раніше під санкції, включно з російським президентом володимиром путіним через війну росії проти України.
Про це заявив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно.
«Перед обличчям жорстокої атаки режиму путіна Канада підтримує Україну – і ми притягнемо росію до відповідальності за її злочини. Ось чому ми щойно оголосили, що забороняємо приблизно 1000 росіян, включаючи Путіна та його спільників, в’їзд до Канади», — написав він.
Крім путіна, вʼїзд заборонили також сергію шойгу, сергію лаврову та костянтину чуйченку. Відповідний реліз опублікований на сайті уряду Канади.
- 19 квітня Канада запровадила санкції проти низки росіян, серед яких голова центробанку росії ельвіра набіулліна та доньки президента рф путіна катерина тихонова та марія воронцова.
- 27 квітня Канада також ввела санкції проти ватажків «л/днр» та місцевих «депутатів».