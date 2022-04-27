Канада ввела санкції проти ватажків «л/днр» та місцевих «депутатів»

Канада розширила персональні санкції проти росії за війну в Україні. У списку опинилися представники так званих «лнр» та «днр».

Про це йдеться у пресрелізі зовнішньополітичного відомства країни.

Обмеження наклали на 11 ватажків окупаційних адміністрацій в «л/днр», а також на 192 місцевих «депутатів».

«Канада не буде стояти, склавши руки, і спостерігати, як президент путін та його спільники безкарно намагаються перекроїти кордони України. Треба поважати міжнародне право. Канада використовує всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб забезпечити дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, і щоб ті, хто причетний до порушень міжнародного права, відповідали за свої злочини», — прокоментувала введення нових санкцій міністр закордонних справ Мелані Жолі.