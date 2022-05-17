Марсохід Perseverance починає свою головну місію на Червоній планеті

Марсохід Perseverance починає місію з дослідження кратера Єзеро в пошуку ознак життя на Марсі.

Про це пише BBC.

У вівторок він почне підійматися на дельту в кратері Єзеро, де приземлився у лютому минулого року. Марсохід час від часу зупинятиметься, щоб оглянути скелі, які, як вважається, могли зберегти докази життя на планеті. Повертаючись назад, Perseverance збере зразки порід. Їх відправлять на Землю у 2030-х роках для детальної перевірки.

«Дельта в кратері Єзеро є головною метою Perseverance. Його скелі, на нашу думку, мають найбільше шансів містити ознаки життя, а також можуть розповісти нам про клімат Марсу та про те, як він розвивався з часом», — сказала заступниця очільника місії, доктор Кеті Стек Морган.

Єзеро — це кратер на планеті Марс. Колись наповнений водою, цей кратер має лійкоподібну дельту з відкладами, багатими на глину. Зважаючи на це, вчені припускають, що тут, можливо, існувало життя. Однією з цілей місії NASA на Марсі є дослідження шарів цих відкладень.