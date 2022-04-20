Марсохід Perseverance дістався до дельти стародавньої річки Червоної планети — основної точки своєї місії

Марсохід NASA Perseverance прибув до висохлої стародавньої дельти річки Червоної планети на дні кратера Джезеро завширшки 45 км. Апарат прибув на місце своєї основної роботи, де він буде шукати сліди життя.

Про це NASA повідомляє на своєму сайті та у Twitter.

У NASA заявили, що дельта стане «справжнім геологічним бенкетом» для Perseverance. Вчені сподіваються знайти тут скам’янілі сліди марсіанського життя. Найбільш перспективні породи будуть збережені в спеціальному контейнері, який планують доставити на Землю в кінці цього десятиліття.