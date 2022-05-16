Венедіктова: Правоохоронці ідентифікували вже 45 росіян, які могли брати участь у воєнних злочинах в Україні

Українські правоохоронці встановили вже 45 росіян, які, вчиняли воєнні злочини на території України.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону.

«Що стосується наших розслідувань воєнних злочинів... На сьогодні у нас встановлено 45 таких осіб, щодо воєнних злочинів, це стаття 438 ККУ, і три особи вже в суді. Людина, яка обвинувачується нами у вбивстві цивільного, і ще дві особи передані до суду (причому вони фізично знаходяться в Україні). Це ті люди, які обстрілювали цивільну інфраструктуру на Харківщині», — заявила вона.