Рідні захисників Маріуполя закликали Ердогана залучити Китай до евакуації військових з «Азовсталі»

Рідні українських захисників Маріуполя закликали президента Туреччини Реджепа Ердогана залучити Китай до визволення військових із заблокованого росіянами заводу «Азовсталь».

Про це під час брифінгу в Туреччині сказала одна із дружин українських воїнів.

«Вони перебувають за межею життя та смерті. Вони у пеклі. У них щоденно зʼявляються нові і нові рани: вони без ніг, без рук, знесилені, без медикаментів. Їх треба було врятувати вже вчора. Зараз ми маємо єдину надію. Шановний пане Ердогане, допоможіть, благаємо вас. Зверніться до Сі Цзіньпіна і разом з Богом зробіть це: врятуйте «Азовсталь». Станьте носіями миру. допоможіть, бо це вчинок буде вартий Нобелівської премії миру», — сказала жінка.

Напередодні дружини українських бійців, які обороняють «Азовсталь», дали пресконференцію. На запитання журналістів відповідали Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова, Дар’я Цикунова, які зустрічаються зі світовими лідерами та просять світ врятувати героїв Маріуполя. Дружини розповіли, що у захисників настрої песимістичні. Вони вже не вірять у переговори й виходять на поверхню з укриттів рідко — щоб знайти воду. У захисників уже немає медикаментів. Легкопораненим ампутують кінцівки без наркозу. Становище бійців вкрай складне — вони готуються до останнього бою. Дружини чекають від влади України рішучих дій.