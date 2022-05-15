Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Туреччина не має наміру блокувати членство Фінляндії та Швеції в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина не має наміру блокувати членство Фінляндії та Швеції в Альянсі.

Про це він заявив під час відеоконференції в неділю, 15 травня.

Так, Єнс Столтенберг висловив упевненість, що НАТО зможе вирішити з Туреччиною спірні питання з цього приводу, і що процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО йде «швидше, ніж ми бачили раніше».

«Я впевнений, що ми зможемо вирішити проблеми, про які заявила Туреччина, таким чином, щоб не затримувати членство чи процес приєднання», — сказав Столтенберг.

Процес ратифікації вимагатиме часу, оскільки це питання буде проходити через парламенти 30 країн, але генсек НАТО наголосив на необхідності діяти швидше. Крім цього, Столтенберг додав, що Альянс працюватиме зі Швецією та Фінляндією над будь-якими потенційними загрозами з боку росії, «щоб забезпечити проміжні заходи безпеки».