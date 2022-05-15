Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Туреччина не має наміру блокувати членство Фінляндії та Швеції в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина не має наміру блокувати членство Фінляндії та Швеції в Альянсі.
Про це він заявив під час відеоконференції в неділю, 15 травня.
Так, Єнс Столтенберг висловив упевненість, що НАТО зможе вирішити з Туреччиною спірні питання з цього приводу, і що процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО йде «швидше, ніж ми бачили раніше».
«Я впевнений, що ми зможемо вирішити проблеми, про які заявила Туреччина, таким чином, щоб не затримувати членство чи процес приєднання», — сказав Столтенберг.
Процес ратифікації вимагатиме часу, оскільки це питання буде проходити через парламенти 30 країн, але генсек НАТО наголосив на необхідності діяти швидше. Крім цього, Столтенберг додав, що Альянс працюватиме зі Швецією та Фінляндією над будь-якими потенційними загрозами з боку росії, «щоб забезпечити проміжні заходи безпеки».
Україна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також закликав членів НАТО допомагати Україні вистояти у війні з росією. Столтенберг упевнений, що Україна може перемогти.
«Війна росії йде не так, як планувала москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони відступають з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбасі зупинився. росія не досягає своїх стратегічних цілей», — заявив він.
- У пʼятницю, 13 травня, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не ставиться позитивно до намірів вступити до НАТО Фінляндії та Швеції і звинуватив обидві країни в розміщенні курдських «терористичних організацій». «На жаль, скандинавські країни схожі на пансіони терористичних організацій. Робітнича партія Курдистану та Революційна народно-визвольна партія курдів сховалися у Швеції та Нідерландах. Вони навіть посіли місця у їхніх парламентах. На цьому етапі ми не можемо дивитися на це позитивно», — сказав тоді Ердоган.
- 15 травня Фінляндія офіційно оголосила, що подає заявку на вступ до НАТО. Для цього парламент країни має проголосувати за подання заявки на вступ. Парламент Швеції зараз також розглядає питання про приєднання до Альянсу. До блоку вони вступатимуть за спрощеною процедурою, тому що їхні армії відповідають стандартам НАТО.