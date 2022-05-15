У всіх населених пунктах Київської області відновили постачання води

В усі населені пункти Київської області підвели та відновили водопостачання.
Про це 15 травня повідомив глава гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.
Зараз працюють над підключенням до води окремих житлових будинків у кожному місті, селищі та селі.
Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у селищі Гостомель — через відсутність електропостачання. Роботи тривають.
- 11 травня у Києві почалися випробування тепломереж — у районах два тижні не буде гарячої води.