У Києві почалися випробування тепломереж — у районах два тижні не буде гарячої води

У Києві почалася підготовка до нового опалювального сезону. Через це в районах столиці почергово зникатиме гаряче водопостачання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Роботи вже розпочато на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене», — розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.