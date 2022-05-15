Kalush Orchestra випустив кліп на пісню Stefania, з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022»

Український гурт Kalush Orchestra на наступний день після перемоги у пісенному конкурсі «Євробачення» презентував кліп на переможну композицію Stefania.

Відеоряд до пісні відзняли у містах Київської області, які на початку повномасштабної війни були під окупацією росії. Ідеться про Бучу, Бородянку, Ірпінь та Гостомель.

Описуючи пісню, соліст гурту Олег Псюк написав, що «війна повністю змінила сенс цієї пісні — і це виразилося у кліпі. Кадри не для слабкодухих, бʼє дуже глибоко і боляче».