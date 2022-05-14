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Нова президент Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні — 10 пунктів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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В Угорщині в суботу, 14 травня, відбулась церемонія інавгурації новообраної президента країни Каталіни Новак. Серед усього іншого вона окреслила 10 пунктів, які стосуються позиції Угорщини щодо війни в Україні.

Цитує її місцеве видання Telex:

  • «Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу».
  • «Ми назавжди скажемо ні всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу».
  • «Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни».
  • «Це не наша війна, але ми вимагаємо розслідування та покарання за воєнні злочини».
  • «Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобовʼязання в рамках альянсу ЄС і НАТО, і якщо угорські інтереси цього бажають, ми скажемо ні».
  • «Ми в жодному разі не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який ми багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони».
  • «Ми підтримуємо вступ України до ЄС».
  • «Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більших жертв, аніж шкода, яку вони завдають російському агресору».
  • «Ми готові бути посередниками між сторонами війни».
  • «Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні».

Каталіну Новак призначив президентом парламент Угорщини ще в березні, до цього вона працювала в уряді Віктора Орбана міністром у справах сімʼї. Уперше в історії країни президентом стала жінка.