Арку Дружби народів у Києві перейменували на арку Свободи українського народу

Київська міська рада на засіданні 14 травня ухвалила рішення про декомунізацію арки Дружби народів і перейменувала її в арку Свободи українського народу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Депутати також затвердили перелік понад 40 памʼятників і памʼятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, та передати в музей тоталітаризму.